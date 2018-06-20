20 июня 2018, среда

Дизайнер создал мягкую мебель в виде вымирающих животных

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Фото: dezeen.com

"Это будущее следующего поколения, о котором я беспокоюсь, и мира, который они наследуют"

Дизайнер из ЮАР Порки Хефер создал серию мягкой мебели в виде животных, которым грозит исчезновение. 

Работу заказал голливудский актер Леонардо ди Каприо для фонда, который занимается защитой животных, пишет профилое издание Dezeen.

Мебель представили на ярмарке Design Miami/Basel

Хефер сделал кресло-мешок орангутанга и белого медведя, а также подвесные стулья: карликового ленивца, большую белую акулу и синего кита. 

Ленивец и кит сделаны из ношеных футболок, а медведь и орангутанг наполнены полиэфиром из переработанного пластика. 

"Это будущее следующего поколения, о котором я беспокоюсь, и мира, который они наследуют. Важно не только сберечь животных и Землю, но также важно сохранить ремесла и традиции людей, - заявил Гефер. 

Для создания мебели он привлек текстильных мастеров из ЮАР, которые работают с тканью и используют различные техники вязания крючком. 

 

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