Дизайнер создал мягкую мебель в виде вымирающих животных

"Это будущее следующего поколения, о котором я беспокоюсь, и мира, который они наследуют"

Дизайнер из ЮАР Порки Хефер создал серию мягкой мебели в виде животных, которым грозит исчезновение.

Работу заказал голливудский актер Леонардо ди Каприо для фонда, который занимается защитой животных, пишет профилое издание Dezeen.

Мебель представили на ярмарке Design Miami/Basel

Хефер сделал кресло-мешок орангутанга и белого медведя, а также подвесные стулья: карликового ленивца, большую белую акулу и синего кита.

Ленивец и кит сделаны из ношеных футболок, а медведь и орангутанг наполнены полиэфиром из переработанного пластика.

"Это будущее следующего поколения, о котором я беспокоюсь, и мира, который они наследуют. Важно не только сберечь животных и Землю, но также важно сохранить ремесла и традиции людей, - заявил Гефер.

Для создания мебели он привлек текстильных мастеров из ЮАР, которые работают с тканью и используют различные техники вязания крючком.