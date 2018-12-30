Женитьба Путина и Варфоломей-сладкоежка. Топ-5 цитат недели
Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят.
Дональд Трамп, президент США, ответил позвонившему в Белый дом мальчику, который в рамках ежегодной акции NORAD отслеживает Санту спросил у президента, где сейчас находится рождественский дед
2. Не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с КГБ.
Патриарх Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины, в интервью Радио Свобода признался, что все православные иерархи были вынуждены поддерживать контакты с советскими спецслужбами
3. Я только взял много конфет и шоколада с завода Порошенко.
Варфоломей, вселенский патриарх, иронично ответил на обвинения Москвы в том, что он получил деньги за предоставление автокефалии Православной церкви Украины
4. Как порядочный человек я когда-то должен буду жениться.
Владимир Путин, президент России, в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о перспективах повторного брака
5. Уже не называю РФ братским государством. Что же, будем партнерами.
Александр Лукашенко, президент Беларуси, охарактеризовал взаимоотношения между его страной и Россией
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.