Женитьба Путина и Варфоломей-сладкоежка. Топ-5 цитат недели Сегодня, 07:08 559 Цей матеріал також доступний українською Вселенский патриарх Варфоломей

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят.

Дональд Трамп, президент США, ответил позвонившему в Белый дом мальчику, который в рамках ежегодной акции NORAD отслеживает Санту спросил у президента, где сейчас находится рождественский дед

2. Не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с КГБ.

Патриарх Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины, в интервью Радио Свобода признался, что все православные иерархи были вынуждены поддерживать контакты с советскими спецслужбами

3. Я только взял много конфет и шоколада с завода Порошенко.

Варфоломей, вселенский патриарх, иронично ответил на обвинения Москвы в том, что он получил деньги за предоставление автокефалии Православной церкви Украины

4. Как порядочный человек я когда-то должен буду жениться.

Владимир Путин, президент России, в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о перспективах повторного брака

5. Уже не называю РФ братским государством. Что же, будем партнерами.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, охарактеризовал взаимоотношения между его страной и Россией

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.