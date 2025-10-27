В Турции произошло мощное землетрясение: обвалились по меньшей мере три здания

27 октября, 23:58
Поделиться:
Пока не зафиксировано никаких человеческих потерь (Фото: World Source News/x.com)

Пока не зафиксировано никаких человеческих потерь (Фото: World Source News/x.com)

В понедельник, 27 октября, в западной части Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушились по меньшей мере три здания.

Об этом сообщает AP.

По данным Управления по вопросам предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 располагался вблизи города Синдирги в провинции Балыкесир. Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени (19:48 GMT) на глубине около 6 километров.

Реклама

Толчки ощущались в крупных городах западной Турции — Стамбуле, Бурсе, Манисе и Измире, сообщил телеканал Habertürk.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что в Синдирге обвалились три здания и один магазин.

https://twitter.com/Worldsource24/status/1982912601295351869

«Пока не зафиксировано никаких человеческих потерь, но оценка ситуации продолжается», — заявил районный администратор Синдирги Догукан Коюнджу в комментарии государственному агентству Anadolu.

По информации телеканала NTV, три разрушенных жилых дома уже были повреждены предыдущим землетрясением, произошедшим ранее в этом году.

Спасательные службы продолжают проверять поврежденные здания и призывают местных жителей воздержаться от входа в потенциально опасные сооружения до завершения оценки.

Турция расположена в сейсмически активной зоне, и землетрясения являются там частым явлением.

Самое мощное за последние десятилетия землетрясение произошло в феврале 2023 года — тогда погибли более 50 тысяч человек.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Землетрясение Германия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies