В Турции произошло мощное землетрясение: обвалились по меньшей мере три здания

Пока не зафиксировано никаких человеческих потерь (Фото: World Source News/x.com)

В понедельник, 27 октября, в западной части Турции произошло сильное землетрясение , в результате которого обрушились по меньшей мере три здания.

Об этом сообщает AP.

По данным Управления по вопросам предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 располагался вблизи города Синдирги в провинции Балыкесир. Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени (19:48 GMT) на глубине около 6 километров.

Толчки ощущались в крупных городах западной Турции — Стамбуле, Бурсе, Манисе и Измире, сообщил телеканал Habertürk.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что в Синдирге обвалились три здания и один магазин.

«Пока не зафиксировано никаких человеческих потерь, но оценка ситуации продолжается», — заявил районный администратор Синдирги Догукан Коюнджу в комментарии государственному агентству Anadolu.

По информации телеканала NTV, три разрушенных жилых дома уже были повреждены предыдущим землетрясением, произошедшим ранее в этом году.

Спасательные службы продолжают проверять поврежденные здания и призывают местных жителей воздержаться от входа в потенциально опасные сооружения до завершения оценки.

Турция расположена в сейсмически активной зоне, и землетрясения являются там частым явлением.

Самое мощное за последние десятилетия землетрясение произошло в феврале 2023 года — тогда погибли более 50 тысяч человек.