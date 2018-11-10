10 ноября 2018, суббота

Заоблачные мегаполисы. Топ-10 городов-рекордсменов по количеству небоскребов - инфографика

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Дубай с его высочайшим в мире небоскребом Бурдж-Халифа - на третьем месте в списке

Дубай с его высочайшим в мире небоскребом Бурдж-Халифа - на третьем месте в списке

Журнал Новое Время в своей инфографике рассказывает о городах мира с наибольшим количеством небоскребов, высота которых превышает 150 м.

1.     Гонконг, Китай: общее количество небоскребов - 351, самый высокий - International Commerce Centre (484 м).

2.     Нью-Йорк, США: 267 небоскребов, самый высокий - One World Trade Center (541 м).

3.     Дубай, ОАЭ: 187 небоскребов, самый высокий - Burj Khalifa (828 м).

4.     Шанхай, Китай: 157 небоскребов, самый высокий - Shanghai Tower (632 м).

5.     Токио, Япония: 147 небоскребов, самый высокий - Toranomon Hills (258 м).

6.     Шэньчжэнь, Китай: 138 небоскребов, самый высокий - Ping An Finance Center (599 м).

7.     Чикаго, США: 121 небоскреб, самый высокий - Willis Tower (442 м).

8.     Чунцин, Китай: 118 небоскребов, самый высокий - Chongqing World Financial Center (339 м).

9.      Гуанчжоу, Китай: 105 небоскребов, самый высокий - Guangzhou CTF Finance Centre (530 м).

10.  Сингапур, Сингапур: 85 небоскребов, самый высокий - Tanjong Pagar Centre (290 м).

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №41 от 8 ноября 2018 года

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