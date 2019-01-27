Замминистра Косово погиб под лавиной Вчера, 17:43 384 Цей матеріал також доступний українською KOHA.net Заместитель министра по делам диаспоры Ариан Дaци погиб на курорте Березовица KOHA.net

Заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Дaци погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте.

Об этом сообщает УНИАН.

Заместитель министра по делам диаспоры Ариан Дaцi погиб на курорте Березовица, в 80 километрах от столицы Косово Приштины. Друзья чиновника, которые находились вместе с ним, получили травмы.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай выразил соболезнования отцу погибшего - экс-спикеру парламента Косово Нексхату Дaци. Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, включая США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.