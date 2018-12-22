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“Закон о рабстве”: в Будапеште прошли многотысячные протесты

Сегодня, 16:44
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Жители Венгрии вышли на протест из-за трудовой реформы

В Будапеште около 5 тысяч человек вышли на протест из-за реформы трудового законодательства, которую называют “законом о рабстве”, сообщает АР.

Протестующие собрались возле здания парламента и отправились в офис президента страны Яноша Адера.

Напомним, что президент Венгрии Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, которая стала причиной протестов в стране. 

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.

Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая более часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

Теги:   Протест Реформа Венгрия

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