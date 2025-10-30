Элитная квартира и доходы «тайного» мужа. СМИ выяснили, как спикер МИД РФ Захарова обогатилась за время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова купила квартиру в элитном доме в центре Москвы, а ее зарплата выросла, выяснила медиаплатформа Explainer .

По информации журналистов, в конце 2022 года Захарова купила 150-метровую квартиру в известном доходном доме в центре Москвы, за которую заплатила 100 млн рублей (сейчас квартира оценивается в 160 млн). В 2023 году квартира была переписана на ее отца, при этом в Росреестре эта информация скрыта, а владельцем указана «Российская Федерация». Официальных доходов пропагандистки на покупку не хватило бы, сказано в материале.

Также, как выяснил Explainer, Захарова получает зарплату в пропагандистской медиагруппе своего друга Дмитрия Киселева Россия сегодня — в прошлом году она заработала там 3 млн рублей, с начала 2025 года — еще 1,6 млн рублей. При этом публичной информации о том, какую работу она там выполняет, нет — она не ведет колонки, не пишеть статьи, не является корреспондентом или редактором.

Приказ главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова позволил Захаровой публично не отчитываться о своих доходах и собственности, сказано в материале. Однако, судя по утечкам документов из Федеральной налоговой службы, ее зарплата в МИД с начала полномасштабной войны выросла и колеблется от 500 тыс. до 800 тыс. рублей в месяц, а общий доход составляет 11 млн рубей (почти в два раза больше, чем зарплата в МИД).

Explainer отметил, что до начала полномасштабной войны Захарова любила ездить в Европу, которая, как она утверждает, сейчас «саморазрушается». Она часто вместе с мужем отдыхала в Ницце и Париже. Настоящую фамилию мужа, по словам журналистов, она скрывает более 20 лет.

Как выяснили журналисты на основе данных перелетов, утечек из налоговой и данных системы госзакупок, мужа Захаровой зовут Андрей Махров, он работает в руководстве компании Северо-Запад, занимающейся геологией и разработкой ПО. За год компания получила господрядов на 386 миллионов рублей, а среди ее заказчиков и партнеров — Роснедра, Лукойл, Росгеология и Shell.

«Махров не находится под санкциями (видимо просто потому, что западные страны не знают о его существовании). Впрочем, в ЕС и США он все равно перестал летать, свидетельствует база погранслужбы ФСБ. После вторжения в Украину он путешествовал в Самарканд, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. Туда можно, там безопасно», — отметили авторы материала.