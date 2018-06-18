Задержан главный исполнительный директор Audi Руперт Штадлер

Штадлер проходит по делу "дизельного скандала" в качестве обвиняемого еще с 30 мая

Генеральный директор немецкого автомобильного производителя Audi Руперт Штадлер был задержан в связи с расследованием дизельгейта, громкого "дизельного скандала", который негативно сказался на имидже компании, сообщает DW.

Как сообщили прокуроры Мюнхена, подозреваемый в мошенничестве генеральный директор Audi Руперт Штадлер был задержан во вторник.

В немецкой автомобильной компании Audi Volkswagen подтвердили факт задержания. Штадлер был под следствием по делу фальсификации результатов исследования выбросов в дизельных автомобилях в США.

"Ордер на арест базируется на замалчивании доказательств", - отметили прокуроры Мюнхена. Штадлер отрицает какое-либо участие.

Напомним, что прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера в рамках дизельного скандала.

Дизельгейт - название аферы концерна Volkswagen в сентябре 2015 года. Компания Audi выпустила 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру, оснащенных программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.