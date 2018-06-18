Задержан главный исполнительный директор Audi Руперт Штадлер

Генеральный директор немецкого автомобильного производителя Audi Руперт Штадлер был задержан в связи с расследованием дизельгейта, громкого "дизельного скандала", который негативно сказался на имидже компании, сообщает DW.
Как сообщили прокуроры Мюнхена, подозреваемый в мошенничестве генеральный директор Audi Руперт Штадлер был задержан во вторник.
В немецкой автомобильной компании Audi Volkswagen подтвердили факт задержания. Штадлер был под следствием по делу фальсификации результатов исследования выбросов в дизельных автомобилях в США.
"Ордер на арест базируется на замалчивании доказательств", - отметили прокуроры Мюнхена. Штадлер отрицает какое-либо участие.
Напомним, что прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера в рамках дизельного скандала.
Дизельгейт - название аферы концерна Volkswagen в сентябре 2015 года. Компания Audi выпустила 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру, оснащенных программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.
Комментарии
Правила комментирования