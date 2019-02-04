YouTube может убрать кнопку дизлайк
В YouTube сейчас рассматривают идею отказа от кнопки дизлайк под видео, с помощью которой пользователи выражают свое негативное отношение по поводу контента.
В YouTube озадачены спамом и большим количеством людей, которые специально ставят дизлайки, чтобы
понизить рейтинг ролика, сообщает The Verge.
Представитель видеохостинга YouTube Том Леунг заявил, что у разработчиков есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку дизлайк. Но, деактивировав эту функцию, положительные рейтинги они тоже не смогут увидеть.
Второй - добавить к кнопке дизлайк небольшой опрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Это позволит авторам узнать, что они делают не так, и исключить вмешательство ботов.
И третий, самый радикальный вариант, полное удаление кнопки дизлайк.
Читайте также: YouTube запретил публикацию видео с опасными пранками и челленджами