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YouTube может убрать кнопку дизлайк

Сегодня, 10:28
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EPA

Из YouTube может исчезнуть дизлайк

В YouTube сейчас рассматривают идею отказа от кнопки дизлайк под видео, с помощью которой пользователи выражают свое негативное отношение по поводу контента.

В YouTube озадачены спамом и большим количеством людей, которые специально ставят дизлайки, чтобы понизить рейтинг ролика, сообщает The Verge.

Представитель видеохостинга YouTube Том Леунг заявил, что у разработчиков есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку дизлайк. Но, деактивировав эту функцию, положительные рейтинги они тоже не смогут увидеть.

Второй - добавить к кнопке дизлайк небольшой опрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Это позволит авторам узнать, что они делают не так, и исключить вмешательство ботов.

И третий, самый радикальный вариант, полное удаление кнопки дизлайк.

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Теги:   YouTube

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