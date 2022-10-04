Судный День и Суббота Суббот. Как сегодня празднуют Йом-Кипур 2022 4 октября, 07:00 Йом-Кипур в 2022 году — тардиции и интересные факты (Фото:pixabay.com)

Праздник Йом-Кипур у евреев — один из важнейших в религии иудаизма, и с ним связано множество странных и интересных традиций.

Названия месяцев и дней согласно Торе не совпадают с христианскими, а праздники коренным образом отличаются. Так, Праздник Судного Дня Йом-Кипур в 2022 году празднуют 4−5 октября — это 10 день седьмого месяца Тишри. Из-за несовпадения календарей каждый год оно празднуется в другие дни. Праздник считается грозным, однако, несмотря на название, по значению он имеет однозначно праздничную окраску.

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Йом-Кипур 2022 ― история и интересные традиции

В Судный День Йом-Кипур, Всевышний, которого у иудеев также называют Яхве, проводит суд над душами и выносит приговор, который записывает в книгу и скрепляет печатью. Судный день — последний после 10-дневного суда, который продолжается с начала Тишри. Интересно, что занимает Йом-Кипур 25 часов, поэтому его празднуют два дня. В 2022 году это 4 и 5 октября, в 2021 году Йом-Кипур праздновали 15−16 сентября. Праздник начинается с вечера первого дня и завершается через 25 часов звуком Шофара — еврейского ритуального музыкального инструмента, сделанного из рога животного. Кстати, Суд начинается 1 дня Тишри также со звука Шофара. Происхождение Йом-Кипур идет со дня, когда Моисей получил 10 скрижалей от Бога и спустился с ними к людям, чтобы нести заповеди иудаизма.

Накануне Йом-Кипур проводится сытный ужин для всей семьи, который называется Сеуда Мафсекет. Предполагается, что иудей должен провести Йом-Кипур в размышлениях о духовном и молитве. Особенно важна молитва Изкор (память), во время которой иудеи вспоминают своих умерших родственников, произнося их имена. В этот день по традиции каждый женатый мужчина зажигает дома семейную свечу, «свечу жизни» нер хай-им, которая будет гореть до конца праздника.

Поскольку Всевышний записывает имена в Книги Жизни и Смерти, есть традиция желать друг другу, «чтобы имя было записано в книгу Жизни и скреплено печатью». В конце Судного дня читается молитва Немулу, когда небесные ворота закрываются до следующего года.

Запреты на Йом-Кипур

На Йом-Кипур евреи соблюдают строгий пост — нужно забыть о физических сторонах жизни. Запрещено мыться, есть, также прикасаться к кожаным изделиям, пользоваться косметикой и вступать в брачные отношения.

В Израиле в этот день не работают теле- и радиостанции, общественный транспорт, аэропорт. Дети массово ездят на велосипедах, развлекаются, и часто местные зовут праздник «Днем велосипеда». Запреты публично не нарушают даже светские евреи, а поведение иностранцев, не соблюдающих традиции, не приветствуется.

Завершается Йом-Кипур также сытным ужином для всей семьи и выражением: «Через год в Иерусалиме».