Впервые по крайней мере с 2008 года Соединенные Штаты Америки вернули ядерное оружие на территорию Великобритании, сообщает The UK Defence Journal и аналитик OSINTdefender .

По словам источников аналитика, на этой неделе на авиабазу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк доставили термоядерные бомбы B61−12.

Речь идет о модернизированном тактическом ядерном оружии малой мощности с возможностью точного наведения и переменной силы взрыва. Оно совместимо с истребителями F-35A Lightning II, которые находятся на вооружении 493-й и 495-й эскадрилий 48-го истребительного крыла, базирующегося на этой авиабазе.

Реклама

Как сообщается, бомбы доставили из Центра ядерного оружия Воздушных сил США на авиабазе Киртленд в штате Нью-Мексико в новое специальное хранилище на британской базе.

Отмечается, что на авиабазе Лейкенхит уже размещали ядерное оружие США в период Холодной войны, однако последний вывоз был в 2008 году в рамках общеевропейского сокращения ядерного арсенала.

The UK Defence Journal добавляет, что ее размещение, если подтвердится, станет значительным сдвигом в ядерной политике НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией.

О планах по восстановлению ядерной инфраструктуры на базе Лейкенхит впервые сообщалось еще в 2022 году, где в документах США упоминалось о соответствующих модернизационных работах.

Пентагон и Министерство обороны Великобритании не комментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия на территории Соединенного Королевства.

Еще в марте тогдашний президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории его страны для потенциального сдерживания страны-агрессора России.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что он готов к обсуждению расширения французской программы ядерного сдерживания на другие европейские страны.

В то же время 7 марта Дональд Трамп выступил с призывом отказаться от ядерного оружия и отметил, что добился значительного прогресса в этом вопросе с Россией. Кроме того, он обсуждал разоружение с председателем КНР Си Цзиньпином.

2 марта в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров по поддержке Украины Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории стран-союзников, чтобы в случае необходимости заменить размещенные в Европе ядерные силы армии США.

25 февраля газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что власти Франции готовы разместить истребители с ядерным оружием в Германии, поскольку США угрожают вывести свои войска с европейского континента.