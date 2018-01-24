53 года со дня смерти Уинстона Черчилля: яркие цитаты и малоизвестные факты жизни

В среду, 24 января, исполняется 53 года со дня смерти государственного и политического деятеля, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. НВ вспоминает самые яркие цитаты и малоизвестные факты его биографии.

Цитаты Уинстона Черчилля

- Если вы идете сквозь ад - идите, не останавливаясь.

- Любой кризис - это новые возможности.

- Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру.

- Когда орлы молчат, болтают попугаи.

- Власть - это наркотик. Кто попробовал его хоть раз - отравлен ею навсегда.

- Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны.

- Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.

- Когда двое дерутся - выигрывает третий.

- Пессимист видит трудность в каждой возможности; оптимист видит возможность в каждой трудности.

- Народ, забывший свое прошлое, утратил свое будущее.

Малоизвестные факты боиграфии Черчилля

Черчилль обладал феноменальной памятью. Еще в школьном возрасте он рассказал наизусть 1200 строк из книги о Древнем Риме и знал на память почти всего Шекспира. Тем не менее он с детства не дружил с дисциплиной. Его школьная аттестация гласила: "Количество учеников в классе - 13. Место - 13".

Несмотря на постоянные запреты врачей, Черчилль был заядлым курильщиком, и его постоянный запас сигар составлял несколько тысяч штук, которые хранились в отдельном помещении рядом с его рабочим кабинетом в особняке в Кенте.

25 фунтов – в такую цену была оценена голова Уинстона Черчилля в 1899 году. В то время шла англо-бурская война, и будущий премьер-министр Великобритании угодил в плен к бурам. На товарном поезде он добрался до Уитбанка, где в течении нескольких дней прятался в шахте. Его побег заметили буры и сочли 25 фунтов хорошим вознаграждением за его голову.

Черчилль очень любил купаться. Однажды, путешествуя поездом по Египту, он приказал остановить поезд, чтоб ему добыли горячей воды для ванны из паровозного котла. Когда это было сделано, он на глазах у изумленных арабов принял ванну.

В своей Фултонской речи Черчилль впервые использовал такое выражение, как "железный занавес". "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен "железный занавес", - писал он.

Кроме того, он стал единственным премьер-министром Британии, который получил Нобелевскую премию по литературе.