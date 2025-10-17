В российском Башкортостане прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар на химзаводе Авангард — видео

17 октября, 18:53
Поделиться:
Мощный взрыв на химзаводе в Башкортостане (Фото: Скриншот из видео/Astra)

Мощный взрыв на химзаводе в Башкортостане (Фото: Скриншот из видео/Astra)

На российском заводе Авангард в Башкортостане после сильного взрыва произошел масштабный пожар. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщают российские СМИ Baza, Shot и Astra.

Отмечается, что взрыв произошел на территории промышленной зоны Авангард в городе Стерлитамак Башкортостана. Очевидцы сообщают о запахе пороха в городе.

По предварительным данным, пострадали 6 человек. Взрыв подтвердили в мэрии, однако причины не назвали.

Реклама

Shot пишет, что взрыв произошел при попытке запуска цеха.

Похожий инцидент на этом заводе произошел в августе 2024 года. Тогда в результате взрыва погибли по меньшей мере три человека.

Следственный комитет страны-агрессора заявлял, что нарушение техники безопасности при резке труб могло привести к возгоранию газовоздушной смеси.

Завод Авангард, который принадлежит государственной корпорации Ростех, выполняет оборонные заказы, в частности изготавливает детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Россия Башкортостан Война России против Украины Завод Производство оружия Взрыв

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies