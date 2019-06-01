Взрыв на оборонном заводе в России: пострадали 19 человек Вчера, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Twitter/@ShadenFM В результате взрыва пострадали люди Скриншот/Twitter/@ShadenFM

В результате серии взрывов в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в Нижегородском Дзержинске пострадали 19 человек, сообщают РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб региона, цех разрушен на площади 100 квадратных метров.

В близлежащих домах в населенном пункте Пыра нарушено электроснабжение, повреждено остекление зданий.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.