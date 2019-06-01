Взрыв на оборонном заводе в РФ: число пострадавших увеличилось до 27 Вчера, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Elena Sorokina via REUTERS На заводе прогремел мощный взрыв Elena Sorokina via REUTERS

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в российском Дзержинске выросло до 27, сообщают РИА Новости.

Состояние одного тяжелое, судьба двоих неизвестна.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.

В близлежащих домах в населенном пункте Пыра нарушено электроснабжение, повреждено остекление зданий.

По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.