Взрыв на оборонном заводе в РФ: число пострадавших увеличилось до 27
Число пострадавших в результате взрыва на заводе в российском Дзержинске выросло до 27, сообщают РИА Новости.
Состояние одного тяжелое, судьба двоих неизвестна.
Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.
В близлежащих домах в населенном пункте Пыра нарушено электроснабжение, повреждено остекление зданий.
По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.