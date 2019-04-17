Выстреливший в себя экс-президент Перу умер
Бывший президент Перу Алан Гарсия умер после того, как выстрелил в себя при задержании.
Об этом сообщает BBC.
Напомним, что 17 апреля 69-летний Алан Гарсия был доставлен в больницу в Лиме в критическом состоянии. Он выстрелил себе в голову за несколько минут до того, как полиция ворвалась в его дом с целью ареста в рамках расследования дела о коррупции.
Гарсия занимал должность президента Перу два срока: с 1985 по 1990 год, с 2006 по 2011 год.
Алан Гарсия проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки от инженерной компании Odebrecht.
По данным следствия, бывший президент получил
от Odebrecht более $100 тысяч под видом вознаграждения за выступление на конференции
в Бразилии.
Гарсия отказался признать вину, назвав дело о коррупции политическим преследованием.
Odebrecht находится в центре крупнейшего коррупционного скандала в Латинской Америке. Компания признала, что заплатила чиновникам из стран Латинской Америки почти $800 миллионов в обмен на заключение контрактов.