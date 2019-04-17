Выстреливший в себя экс-президент Перу умер Вчера, 18:41 963 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Guadalupe Pardo Алан Гарсия REUTERS/Guadalupe Pardo

Бывший президент Перу Алан Гарсия умер после того, как выстрелил в себя при задержании.



Об этом сообщает BBC.

Напомним, что 17 апреля 69-летний Алан Гарсия был доставлен в больницу в Лиме в критическом состоянии. Он выстрелил себе в голову за несколько минут до того, как полиция ворвалась в его дом с целью ареста в рамках расследования дела о коррупции.

Гарсия занимал должность президента Перу два срока: с 1985 по 1990 год, с 2006 по 2011 год.

Алан Гарсия проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки от инженерной компании Odebrecht.

По данным следствия, бывший президент получил от Odebrecht более $100 тысяч под видом вознаграждения за выступление на конференции в Бразилии.

Гарсия отказался признать вину, назвав дело о коррупции политическим преследованием.

Odebrecht находится в центре крупнейшего коррупционного скандала в Латинской Америке. Компания признала, что заплатила чиновникам из стран Латинской Америки почти $800 миллионов в обмен на заключение контрактов.