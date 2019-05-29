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Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Сегодня, 13:47
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Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс - фото

Saeima/Flickr

Эгил Левитс

В среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал на должность президента судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, сообщает Delfi.lv

Кандидатуру Левитса выдвинули представители правящей коалиции.

Левитс заручился поддержкой 61 депутата, его соперники Юрис Янсонс и Дидзис Шмитс получили 8 и 24 голоса соответственно.

Действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

В 1990-х годах Левитс был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Теги:   Эгил Левитс Латвия

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