Вуди Аллен подал в суд на Amazon Сегодня, 00:37 357 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Вуди Аллен ЕРА

Режиссер Вуди Аллен подал иск против одного из подразделений компании Amazon, которая занимается производством фильмов.

Вуди Аллен запросил 68 миллионов долларов за расторжение контрактов, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Amazon отказался показывать фильм Дождливый день в Нью-Йорке после того как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах.

Режиссер считает, что компания разорвала контракт "без весомых причин".

Напомним, в 2018 году приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу обвинила Вуди Аллена в сексуальных домогательствах.