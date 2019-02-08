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Вуди Аллен подал в суд на Amazon

Сегодня, 00:37
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ЕРА

Вуди Аллен

Режиссер Вуди Аллен подал иск против одного из подразделений компании Amazon, которая занимается производством фильмов.

Вуди Аллен запросил 68 миллионов долларов за расторжение контрактов, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Amazon отказался показывать фильм Дождливый день в Нью-Йорке после того как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах. 

Режиссер считает, что компания разорвала контракт "без весомых причин".

Напомним, в 2018 году приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу обвинила Вуди Аллена в сексуальных домогательствах.

Теги:   Amazon Вуди Аллен

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