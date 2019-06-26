Суд в третий раз арестовал экс-президента Армении Вчера, 03:51 138 Цей матеріал також доступний українською скрин видео NewsamChannel/YouTube Роберт Кочарян прибыл в СИЗО скрин видео NewsamChannel/YouTube

Во вторник, 25 июня, апелляционный суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Это третий по счету арест.

Как сообщают Новости Армении, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и представителей потерпевших и отменил решение суда об освобождении Кочаряна из-под стражи под поручительство.

В этот же день второй президент Армении прибыл в уголовно-исполнительное учреждение Ереван-Кентрон. У ворот его приветствовала группа сторонников, скандировавшая «Кочарян — герой» и «Пашинян — предатель».

Кочарян утверждает, что его дело политически мотивировано: «Думаю, вы сами все видите, нет ни закона, ни законности».

Напомним, что 18 мая Ереванский суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Кочаряну предъявили обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1−2 марта 2008 года в столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.