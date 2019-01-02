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Вслед за США. Израиль официально вышел из ЮНЕСКО

Сегодня, 00:55
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Решение было принято 12 октября 2017 года

Израиль официально покинул ЮНЕСКО 1 января в полночь по киевскому времени, сообщает The Times of Israel.

По словам израильского посла в ООН Дани Данона, ЮНЕСКО "постоянно переписывает историю". Данон считает, что организацией "манипулируют враги Израиля", что проявляется в постоянном осуждении единственного еврейского государства.

Претензии Израиля основаны, в частности, на признании Палестины полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году.

Напомним, 12 октября 2017 года Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО вслед за США.

Теги:   ЮНЕСКО Израиль

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