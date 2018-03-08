Врачи без границ: В ЦАР произошло массовое изнасилование

Боевики похитили и изнасиловали большую группу женщин в районе деревни Киривири в Центрально-Африканской республике, сообщает Reuters со ссылкой на Врачей без границ.

В организации заявили, что к ним обратились 10 женщин, переживших насилие со стороны боевиков 17 февраля. Они смогли прийти за помощью только через две недели, так как боялись новых нападений. Многие другие так и не обратились к медикам, опасаясь, что их соплеменники узнают, что они стали жертвами изнасилования.

"Некоторые находились в состоянии шока, другие парализованы ужасом и не в состоянии рассказать о том, что случилось. У некоторых женщин были открытые ножевые ранения… Это разбило мне сердце", - сказала одна из медсестер госпиталя в городе Боссангоа.

Боевики похитили женщин и отвели на свою базу, где каждую неоднократно изнасиловали, а затем отпустили.

ЦАР погрузилась в хаос после того, как в 2013 году мусульманская группировка Селека сместила президента страны Франсуа Бозизе.

Напомним, по данным ООН, каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия.