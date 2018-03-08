Врачи без границ: В ЦАР произошло массовое изнасилование

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Госпиталь в Боссангоа
Wikipedia

Госпиталь в Боссангоа

Боевики похитили и изнасиловали большую группу женщин в районе деревни Киривири в Центрально-Африканской республике, сообщает Reuters со ссылкой на Врачей без границ.

В организации заявили, что к ним обратились 10 женщин, переживших насилие со стороны боевиков 17 февраля. Они смогли прийти за помощью только через две недели, так как боялись новых нападений. Многие другие так и не обратились к медикам, опасаясь, что их соплеменники узнают, что они стали жертвами изнасилования.

"Некоторые находились в состоянии шока, другие парализованы ужасом и не в состоянии рассказать о том, что случилось. У некоторых женщин были открытые ножевые ранения… Это разбило мне сердце", - сказала одна из медсестер госпиталя в городе Боссангоа.

Боевики похитили женщин и отвели на свою базу, где каждую неоднократно изнасиловали, а затем отпустили.

ЦАР погрузилась в хаос после того, как в 2013 году мусульманская группировка Селека сместила президента страны Франсуа Бозизе.

Напомним, по данным ООН, каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове