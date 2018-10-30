Возросло число раненых во время взрыва в Тунисе

Министр внутренних дел Туниса Хишам Фурати заявил, что во время теракта в центре столицы пострадало не менее 20 человек.
Среди пострадавших 15 сотрудников службы безопасности Туниса и пять гражданских, среди которых двое детей, передает Shems FM.
Министр также отметил, что в больницах остаются девять силовиков.
Напомним, 29 октября в центре столице Туниса прогремел мощный взрыв.
Женщина подорвала себя рядом с полицейской машиной. На месте происшествия находились несколько машин скорой помощи и сил безопасности.
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