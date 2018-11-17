Возле берегов Канады произошел разлив нефти

В Атлантическом океане возле канадского побережья Ньюфаундленд во время попыток возобновить добычу разлилось 250 кубометров нефти. Об этом сообщает канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

По информации компании Husky Energy, во время попыток возобновить добычу, плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе.

По предварительным подсчетам, в окружающую среду попало около 250 кубометров нефти.

"Все скважины находятся в безопасности, а добыча временно приостановлена, пока Husky расследует причины пролива", – сообщили в совете.

Также сообщается, что условия на море не дают возможности безопасно начать "надводный процесс реагирования на разлив".