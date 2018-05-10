Во Вьетнаме мужчину осудили за посты в Facebook

Вьетнамца осудили за 57 сообщений о политике в его аккаунте на Facebook

Во Вьетнаме посадили в тюрьму пользователя Facebook на 4, 5 года из-за постов, которые якобы "искажали" политическую ситуацию в стране, сообщает Reuters.

9 мая Народный суд города Хошимин приговорил 56-летнего Буй Хьеу Во за проведение антигосударственной пропаганды.

Несмотря на широкомасштабные экономические реформы и открытость к социальным изменениям по правам геев, лесбиянок и транссексуалов, Коммунистическая партия Вьетнама сохраняет плотную цензуру в СМИ и не терпит критики.

Смотрите также

В прошлом году полиция обыскала квартиру Во и нашла 57 сообщений в его аккаунте на Facebook, в которых человек выразил свои мысли против партии и государства.

Публикации "побуждали людей быть террористами, могли вызвать общественную панику и причинить вред экономике", объяснили государственные органы. Также его обвинили в "фальшивой" и "неточной" информации о лидерах Коммунистической партии и государства.

Его посты касались, в частности, экологических катаклизм Вьетнама в апреле 2016 года, когда металлургический завод, разработанный Тайваньской компанией Formosa Plastics Corp, загрязнил прибрежные воды.