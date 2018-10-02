02 октября 2018, вторник

Во французское кафе вбежала лошадь - видео

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кадр из видео

кадр из видео

Во французском городе Шантийи, который находится в 40 км от Парижа, лошадь ворвалась в кафе и вызвала панику среди посетителей заведения.

Об этом передает ABC.

Позже стало известно, что лошадь сбежала со стадиона, где происходили скачки.

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