Во французское кафе вбежала лошадь - видео

Во французском городе Шантийи, который находится в 40 км от Парижа, лошадь ворвалась в кафе и вызвала панику среди посетителей заведения.

Об этом передает ABC.

Позже стало известно, что лошадь сбежала со стадиона, где происходили скачки.

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