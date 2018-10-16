16 октября 2018, вторник

Замок, раритетный Rolls Royce и картины Дали. Во Франции задержали беглого коррупционера из Украины

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Во Франции задержали беглого фигуранта резонансного уголовного дела из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно сообщению Европола, задержание украинца вместе с его тремя сообщниками произошло еще 5 октября недалеко от Дижона в Бургундии. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро наложен арест, включая замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

В Европоле сообщили, что французские власти в январе начали расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка стоимостью 3 млн евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины, подозреваемый украинскими властями в коррупции.

По данным следствия, задержанный украинец сумел скрыться от правосудия в Украине, подделав свидетельство о смерти. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оказался не только жив, но и жил на широкую ногу во Франции.

Впоследствии инициированное во Франции дело было переквалифицировано - с внутреннего мошенничества в международное отмывание доходов от коррупционных преступлений.

В Европоле не раскрыли имя задержанного украинца.

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