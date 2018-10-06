Во Франции похоронили Шарля Азнавура

Французского композитора, поэта, шансонье Шарля Азнавура похоронили в семейном склепе на кладбище под Парижем.

Об этом сообщает AFP.

Закрытая церемония захоронения состоялась в армянском соборе, поскольку Азнавур имеет армянские корни. Первыми с композитором попрощалась его семья и ближайшее окружение, в том числе известный французский певец Серж Лама.

После церемонии кладбище открыли для поклонников певца, которые пришли с ним попрощвтися.

В семейном склепе Азнавура похоронены его родители и сын Патрик, который умер в 25 лет.

Напомним, что Шарль Азнавур умер 1 октября в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.