06 октября 2018, суббота

Во Франции похоронили Шарля Азнавура

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Закрытая церемония захоронения состоялась в армянском соборе

Закрытая церемония захоронения состоялась в армянском соборе

Французского композитора, поэта, шансонье Шарля Азнавура похоронили в семейном склепе на кладбище под Парижем.

Об этом сообщает AFP.

Закрытая церемония захоронения состоялась в армянском соборе, поскольку Азнавур имеет армянские корни. Первыми с композитором попрощалась его семья и ближайшее окружение, в том числе известный французский певец Серж Лама.

После церемонии кладбище открыли для поклонников певца, которые пришли с ним попрощвтися.

В семейном склепе Азнавура похоронены его родители и сын Патрик, который умер в 25 лет.

Напомним, что Шарль Азнавур умер 1 октября в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове