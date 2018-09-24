24 сентября 2018, понедельник

Во Флоренции напали на Марину Абрамович

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Марина Абрамович

Марина Абрамович

Информационное агентство Associated Press сообщает, что во время выставки в музее Палаццо Строцци во Флоренции было совершено нападение на художницу Марину Абрамович.

По словам директора музея Артуро Галансино, художницу ударили по голове во внутреннем дворе музея.

Художница не пострадала.

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