ВМС США смогут управлять атомной подлодкой при помощи игровой консоли Xbox

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Управление субмариной
US Navy

Управление субмариной

На вооружение военно-морских сил США поступила новая атомная подлодка Colorado, которой можно управлять с помощью игровой консоли Xbox, сообщает USA Today.

"Этот геймпад намного дешевле аналогов. Кроме того, он знаком молодым бойцам, и они гораздо лучше с ним управляются", - заявил командующий подлодкой Colorado Рид Коэпп.

Контроллер Xbox позволяет управлять двумя оптронными мачтами, которые заменили собой старые перископы. В мачтах размещены обычные и инфракрасные камеры.

Субмарину длиной 115 метров и массой 7,8 тысячи тонн представили 17 марта. Она способна вести бой против других подводных лодок и кораблей, проводить разведку и транспортировать войска. Она оснащена двумя пушками, каждая з которых может запускать по шесть ракет Томагавк.

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