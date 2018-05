ВМС США приняли на вооружение новый боевой корабль

Военно-морские силы США приняли на вооружение новый боевой корабль USS Manchester (LCS-14).

Как сообщает Голос Америки, он является двенадцатым прибрежным боевым кораблем в американском флоте.

Отмечается, что корабли типа LCS – это модульные судна, которые предназначены для проведения наземных боевых действий, а также противоминных операций в прибрежных регионах.

???? The @USNavy's newest littoral combat ship, the future #USSManchester (#LCS 14) is set to be commissioned and officially join the fleet during a ceremony in Portsmouth, New Hampshire, May 26. #WarshipWednesday pic.twitter.com/LQwe7sOdN4