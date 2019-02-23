Власти Колумбии снесли дом наркобарона Пабло Эскобара Сегодня, 09:32 686 Цей матеріал також доступний українською EPA Чтобы снести дом Эскобара, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек EPA

Власти колумбийского города Медельин снесли дом, известный как Монако, в котором проживал наркобарон Пабло Эскобар со своей семьей.

В ближайшее время на месте снесенного дома будет построен мемориал в память о жертвах наркомафии, сообщает El Tiempo.



В здании Монако было восемь этажей, 34 парковочных места, 12 квартир, два бассейна и корт.

Чтобы снести Монако управляемым взрывом, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек.

Дом Монако располагался в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.

В сентябре 2018 года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона.

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.