Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ 6 марта, 01:29 Цей матеріал також доступний українською Операции будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн. (Фото:vjkombajn/pixabay)

Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России. Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Центральный банк России.



Операции по картам Visa и Masterсard российских банков будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.

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