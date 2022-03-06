Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ

6 марта, 01:29
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Операции будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн. (Фото:vjkombajn/pixabay)

Операции будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн. (Фото:vjkombajn/pixabay)

Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России. Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Центральный банк России.

Операции по картам Visa и Masterсard российских банков будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   MasterCard Visa Война России против Украины

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