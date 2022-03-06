Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ
Операции будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн. (Фото:vjkombajn/pixabay)
Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России. Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на Центральный банк России.
Операции по картам Visa и Masterсard российских банков будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн.
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции на территории России.
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