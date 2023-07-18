В Польше самолет упал на ангар, есть погибшие — видео
В ангаре, на который упал самолет, прятались люди (Фото:tvn24)
17 июля недалеко от польского города Новы-Двур-Мазовецкие на ангар, где прятались люди, упал пассажирский самолет.
Об этом сообщает tvn24.
На ангар упал самолет Cessna 208, который использовали для прыжков с парашютом. В результате падения самолета погибли пять человек.
«Самолет типа Cessna, заходя на посадку в плохих погодных условиях, врезался в ангар, в котором находились люди. В катастрофе участвовали 14 человек. Погибло пять человек, ранены пять, четверо не пострадали. На месте происшествия работают десять пожарных расчетов», — сообщили спасатели.