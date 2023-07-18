В Польше самолет упал на ангар, есть погибшие — видео

18 июля, 05:28
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В ангаре, на который упал самолет, прятались люди (Фото:tvn24)

В ангаре, на который упал самолет, прятались люди (Фото:tvn24)

17 июля недалеко от польского города Новы-Двур-Мазовецкие на ангар, где прятались люди, упал пассажирский самолет.

Об этом сообщает tvn24.

На ангар упал самолет Cessna 208, который использовали для прыжков с парашютом. В результате падения самолета погибли пять человек.

«Самолет типа Cessna, заходя на посадку в плохих погодных условиях, врезался в ангар, в котором находились люди. В катастрофе участвовали 14 человек. Погибло пять человек, ранены пять, четверо не пострадали. На месте происшествия работают десять пожарных расчетов», — сообщили спасатели.

Видео дня

https://twitter.com/KyivPost/status/1681035047028027392
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Самолеты

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