Венгрия решила распродать российские истребители МиГ-29 Вчера, 09:25 4179 Цей матеріал також доступний українською EPA На открытый аукцион выставлены 19 истребителей (иллюстративное фото) EPA

Министерство обороны Венгрии распродает российские истребители МиГ-29, которые находятся на балансе оборонного ведомства.

На открытый аукцион выставлен единый лот, который включает в себя 19 самолетов, 20 двигателей и 293 других предмета (в том числе запчасти и встроенное вооружение), сообщает Радио Свобода. Стартовая цена лота - 10 миллионов долларов.



Отмечается, что многие самолеты требуют капитального ремонта.

После того как покупатель будет найден, сделку должны будут одобрить российские власти.

Стоимость одного нового МиГ-29 сейчас составляет около 25 миллионов долларов.

Венгрия получила 28 МиГ-29 от России в 1993 году в качестве оплаты советского долга. После вступления в НАТО Будапешт начал постепенно заменять российские истребители.

В 2013 и 2017 годах Венгрия уже объявляла о частичной продаже МиГ-29.