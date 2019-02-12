Венгрия решила распродать российские истребители МиГ-29
Министерство обороны Венгрии распродает российские истребители МиГ-29, которые находятся на балансе оборонного ведомства.
На открытый аукцион выставлен единый лот, который включает в себя 19
самолетов, 20 двигателей и 293 других предмета (в том числе запчасти и
встроенное вооружение), сообщает Радио Свобода. Стартовая цена лота - 10
миллионов долларов.
Отмечается, что многие самолеты требуют капитального ремонта.
После того как покупатель будет найден, сделку должны будут одобрить российские власти.
Стоимость одного нового МиГ-29 сейчас составляет около 25 миллионов долларов.
Венгрия получила 28 МиГ-29 от России в 1993 году в качестве оплаты советского долга. После вступления в НАТО Будапешт начал постепенно заменять российские истребители.
В 2013 и 2017 годах Венгрия уже объявляла о частичной продаже МиГ-29.