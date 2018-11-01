01 ноября 2018, четверг

Вблизи Торонто взорвался бензовоз

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Взрыв произошел на трассе 407
Фото: Blunt_Object via Twitter

Взрыв произошел на трассе 407

Во время вечернего час пика в городе Ваган вблизи торонто на трассе взорвался бензовоз.

Грузовик выехал на встречную полосу шоссе 407 и спровоцировал столкновения, моментально вспыхнув.

Также в ДТП пострадали и другие автомобили.

В полиции Торонто сообщили, что в результате инцидента погибли два человека, передает Укринформ.

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