Вблизи Торонто взорвался бензовоз

Во время вечернего час пика в городе Ваган вблизи торонто на трассе взорвался бензовоз.
Грузовик выехал на встречную полосу шоссе 407 и спровоцировал столкновения, моментально вспыхнув.
Также в ДТП пострадали и другие автомобили.
Intense fire on eastbound #407ETR. Been raging for at least 25 minutes now. Both east and westbound lanes blocked for first responders. Ambulance now on scene. Flames have not let up since we all arrived at the scene. pic.twitter.com/uK0B60sOKZ— Blunt_Object (@blunt_object) 31 октября 2018 г.
В полиции Торонто сообщили, что в результате инцидента погибли два человека, передает Укринформ.
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