13 июля 2018, пятница

Вблизи аэропорта Каира произошел взрыв

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Вблизи аэропорта взорвались резервуары с топливом
Фото: Mahmoud Gamal via Twitter

Вблизи аэропорта взорвались резервуары с топливом

Вблизи международного аэропорта Каира произошел взрыв, который был слышан в самом терминале аэровокзала.

Об этом передает Al Arabiya.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил, что взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта.

Он также добавил, что взрывы не повлияли на расписание полетов.

По данным издания Egypt today, в результате взрывов ранения получили 12 человек.

Официальные источники в данный момент не подтвердили данную информацию.

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