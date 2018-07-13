Вблизи аэропорта Каира произошел взрыв

Вблизи международного аэропорта Каира произошел взрыв, который был слышан в самом терминале аэровокзала.
Об этом передает Al Arabiya.
Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил, что взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта.
Он также добавил, что взрывы не повлияли на расписание полетов.
وزير الطيران المدني المصري يونس المصري في تصريحات لسكاي نيوز عربية: #مطار_القاهرة الدولي آمن | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/Ro7MyonxsB— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 12 июля 2018 г.
По данным издания Egypt today, в результате взрывов ранения получили 12 человек.
Официальные источники в данный момент не подтвердили данную информацию.
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