В Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца (Фото: Эхо Кавказа)

В Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца, который воевал в Украине. Об этом в субботу, 28 июня, сообщило Эхо Кавказа .

В Тбилиси привезли тело 55-летнего Вано Надирадзе — грузинского добровольца, который, по предварительной информации, умер от сердечного приступа в минувшие выходные.

На этот раз, в отличие от предыдущих случаев, когда погибших грузинских бойцов встречали с воинскими почестями, почетный караул в аэропорту отсутствовал.

Министерство обороны Грузии пока не прокомментировало ситуацию.

Тело Вано Надирадзе в аэропорту встречали его родственники, друзья и неравнодушные граждане, которые знали его лично или следили за его деятельностью.

Надирадзе воевал на стороне Украины с первых дней полномасштабной войны в составе подразделения СБУ. Он также активно освещал события войны для грузинской аудитории. В России его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в качестве «наемника».

По данным СМИ, во время полномасштабного вторжения России в Украину в рядах украинских сил обороны погибли более 80 грузин — это как добровольцы и граждане Грузии, так и украинцы грузинского происхождения.