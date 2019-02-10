В зоопарке Белфаста шимпанзе устроили побег Вчера, 22:16 1664 Цей матеріал також доступний українською EPA Шимпандзе использовали ветви как лестницу EPA

В Белфасте, Северная Ирландия, шимпанзе сбежали из вольера зоопарка с помощью сломанной ветки.

Сломанные ветви упали в вольер за сильных порывов ветра, сообщает The Guardian.

Животные взяли одну ветку и использовали ее как подставку, чтобы перелезть за забор вольера.



По словам владельца зоопарка Элина Кэрнса, шимпанзе умные животные и они знают, что не должны находиться за пределами своей территории. Поэтому они сами вернулись обратно.

