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В зоопарке Белфаста шимпанзе устроили побег

Вчера, 22:16
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EPA

Шимпандзе использовали ветви как лестницу

В Белфасте, Северная Ирландия, шимпанзе сбежали из вольера зоопарка с помощью сломанной ветки.

Сломанные ветви упали в вольер за сильных порывов ветра, сообщает The Guardian.

Животные взяли одну ветку и использовали ее как подставку, чтобы перелезть за забор вольера.

По словам владельца зоопарка Элина Кэрнса, шимпанзе умные животные и они знают, что не должны находиться за пределами своей территории. Поэтому они сами вернулись обратно.

Теги:   Зоопарк Шимпанзе Северная Ирландия

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