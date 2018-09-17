В Зимбабве 28 человек погибли от холеры

В Зимбабве по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, число заболевших превысило 5 тысяч.

Как сообщает The Standard, в правительстве уверяют, что ситуация находится под контролем. В столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение.

"По меньшей мере 28 человек погибли в основном в Хараре, где 6 сентября были зарегистрированы первые случаи заражения холерой", - сообщает издание.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, пока зарегистрировано 5045 случаев заболевания.

"Количество случаев возросло, но не смертельных, пока имеем 5045 зарегистрированных", - сообщил министр здравоохранения Зимбабве Обадиях Мойо.

По его словам, остановить рост числа смертельных случаев удалось благодаря вмешательству правительства, и ситуация пока находится под контролем.

В правительстве заверили, что наладили поставки чистой питьевой воды для приготовления пищи, чтобы люди не использовали воду из зараженных источников.

Также начата активная информационная кампания среди населения.