В Зимбабве 28 человек погибли от холеры

В Зимбабве по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, число заболевших превысило 5 тысяч.
Как сообщает The Standard, в правительстве уверяют, что ситуация находится под контролем. В столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение.
"По меньшей мере 28 человек погибли в основном в Хараре, где 6 сентября были зарегистрированы первые случаи заражения холерой", - сообщает издание.
Как заявили в министерстве здравоохранения страны, пока зарегистрировано 5045 случаев заболевания.
"Количество случаев возросло, но не смертельных, пока имеем 5045 зарегистрированных", - сообщил министр здравоохранения Зимбабве Обадиях Мойо.
По его словам, остановить рост числа смертельных случаев удалось благодаря вмешательству правительства, и ситуация пока находится под контролем.
В правительстве заверили, что наладили поставки чистой питьевой воды для приготовления пищи, чтобы люди не использовали воду из зараженных источников.
Также начата активная информационная кампания среди населения.
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