Япония запускает программу трудоустройства для украинских переселенцев 18 мая, 07:00 Цей матеріал також доступний українською Япония (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Министерство социального обеспечения Японии с 19 мая будет предлагать спецуслуги по трудоустройству для беженцев из Украины в Токио и Осаке.

Об этом сообщает Japan Today.

Украинцы, приехавшие в Японию после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, получат доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

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Услуги по работе будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут доступны тем, кто живет за пределами Токио и Осаки.

Центры трудоустройства иностранцев будут принимать заявки от местных компаний и муниципалитетов, желающих принять украинцев.

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