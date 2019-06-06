В Японии сошел с рельсов поезд метро с пассажирами Сегодня, 06:19 Цей матеріал також доступний українською 3.nhk.or.jp В результате аварии никто не пострадал 3.nhk.or.jp

Утром в четверг, 6 июня, в японском городе Иокогама на синей ветке метро сошел с рельсов поезд с пассажирами, сообщает NHK.

Известно, что на момент аварии в поезде находились от 120 до 130 пассажиров. В результате аварии никто не пострадал.

По данным Городского транспортного бюро, предварительной причиной инцидента является то, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование.

После открытия метро первый утренний поезд наехал на забытое сотрудником оборудование и сошел с рельсов. Из-за аварии некоторые участки метрополитена города не работают.

По информации японских СМИ, за всю историю метро в Йокогаме с момента открытия в 1972 году это первый случай схода поезда с рельсов в городе.