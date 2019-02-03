В Венесуэле проходят многотысячные протесты против Мадуро - видео
Сегодня, 13:38
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Десятки тысяч людей по всей Венесуэле призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку.
Об этом сообщает The Guardian.
Жители Венесуэлы призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.
Протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.
Они надеются на скорые перемены к лучшему и утверждение в стране демократии.