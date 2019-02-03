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В Венесуэле проходят многотысячные протесты против Мадуро - видео

Сегодня, 13:38
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EPA

Протестующие надеются на скорые перемены к лучшему и утверждение в стране демократии

Десятки тысяч людей по всей Венесуэле призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку.

Об этом сообщает The Guardian.

Жители Венесуэлы призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.

Протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.

Они надеются на скорые перемены к лучшему и утверждение в стране демократии.

Теги:   Акция протеста Николас Мадуро Венесуэла

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