В Венесуэле проходят многотысячные протесты против Мадуро - видео Сегодня, 13:38 547 Цей матеріал також доступний українською EPA Протестующие надеются на скорые перемены к лучшему и утверждение в стране демократии EPA

Десятки тысяч людей по всей Венесуэле призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку.

Об этом сообщает The Guardian.

Жители Венесуэлы призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.

Протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.

Они надеются на скорые перемены к лучшему и утверждение в стране демократии.