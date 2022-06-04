В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине

4 июня, 10:46
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На 100-й день вторжения РФ в Украину Ватикан выпустил специальную серебряную монету (Фото:Andrii Yurash via Facebook)

На 100-й день вторжения РФ в Украину Ватикан выпустил специальную серебряную монету (Фото:Andrii Yurash via Facebook)

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине. Прибыль с продаж будет направлена на помощь нашей стране.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", — написал посол.

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Отмечено, что стоимость одной монеты составляет 50 евро, прибыль от продаж будет использована для помощи Украине.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721343445749976&id=100036229807988
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Ватикан Украина

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