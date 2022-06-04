В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине
На 100-й день вторжения РФ в Украину Ватикан выпустил специальную серебряную монету (Фото:Andrii Yurash via Facebook)
В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине. Прибыль с продаж будет направлена на помощь нашей стране.
Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.
"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", — написал посол.
Отмечено, что стоимость одной монеты составляет 50 евро, прибыль от продаж будет использована для помощи Украине.
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