В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание денег Сегодня, 17:36 79 Цей матеріал також доступний українською В Ватикане назвали приговор "принципиально важным"

Уголовный трибунал в Ватикане приговорил предпринимателя из Италии к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, передает АР.

Приговор вынесли еще 17 декабря.

Бизнесмена Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Мужчину взяли под домашний арест еще в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.

Ватикан назвал данный судебный приговор "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с ЕС. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.