В Вашингтоне сошел с рельсов поезд метро

В столице США Вашингтоне на красной линии метро возле станции Farragut North сошел с рельсов поезд, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, авария произошла около 6:30 утра в понедельник, 15 января. На момент инцидента в поезде находились 63 человека – 61 пассажир и два работника метрополитена. Никто из них не пострадал.

Поезд остановился в тоннеле, вследствие чего пассажирам пришлось преодолевать около 600 метров до ближайшей станции. В это время на отдельном участке метрополитена было отключено напряжение.

Как сообщили чиновники метрополитена, причиной инцидента стал поврежденный рельс, и поезд сошел с рельсов, когда проезжал этот участок.

Moments after a DC Metro train derails in downtown DC ????Alan Devlin pic.twitter.com/nXyBXP01dn — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 15 января 2018 г.

Напомним, 18 декабря, в районе города Олимпия (штат Вашингтон) поезд компании Amtrak сошел с рельсов, в результате чего один из вагонов упал на шоссе.

Также по данным CNN, в результате катастрофы погибли три человека, еще более 100 получили травмы.

Местный телеканал KIR07 сообщил, что в аварию попал один из новых поездов перевозчика.