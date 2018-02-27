В Вашингтоне открыли площадь имени Бориса Немцова

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Площадь перед посольством РФ носит имя Бориса Немцова
Фото: Радио Свобода

Площадь перед посольством РФ носит имя Бориса Немцова

Во вторник, 27 февраля, в столице США Вашингтоне торжественно открыли площадь имени российского политика Бориса Немцова.

Площадь перед зданием посольства РФ переименовали накануне третьей годовщины убийства российского оппозиционера.

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Как передает DW, в сегодняшней церемонии приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна. "Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической", - заявила Жанна Немцова.

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.

Семья Немцова после вынесения приговора заявила, что преступление нераскрыто.

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