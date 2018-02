В Вашингтоне открыли площадь имени Бориса Немцова

Во вторник, 27 февраля, в столице США Вашингтоне торжественно открыли площадь имени российского политика Бориса Немцова.

Площадь перед зданием посольства РФ переименовали накануне третьей годовщины убийства российского оппозиционера.

Как передает DW, в сегодняшней церемонии приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна. "Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической", - заявила Жанна Немцова.

Three years after prominent Russian opposition leader #BorisNemtsov was gunned down on a Moscow bridge next to the Kremlin, @marcorubio hugs Nemtsov's longtime colleague @vkaramurza and daughter @ZhannaNemtsova at the unveiling of Boris Nemtsov Plaza outside the Russian embassy pic.twitter.com/sAwCfUpiCy