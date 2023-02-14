В Украине погиб гражданин Великобритании 14 февраля, 22:07 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

В Украине погиб британский гражданин. Семья погибшего попросила власти не разглашать его имя.

Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, сообщает CNN.

«Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего в Украине, и поддерживаем связь с местными властями», — сказал спикер Управления иностранных дел, Содружества и развития.

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Семья неизвестного британского гражданина попросила о конфиденциальности, сообщает Министерство иностранных дел Британии, которое продолжает рекомендовать избегать любых поездок в Украину.