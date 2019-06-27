В Тунисе прогремели два взрыва, девять пострадавших
В Тунисе два террориста-смертника подорвали себя, в результате чего пострадали девять человек.
Об этом сообщает Al Arabiya.
Первый взрыв произошел возле посольства Франции на одной из самых оживленных улиц Туниса. В результате пять человек были ранены, в том числе трое мирных жителей и сотрудник службы безопасности.
Второй взрыв прозвучал на парковке контртеррористического управления в центре столицы. По данным местных СМИ, второй террорист-смертник был на велосипеде и взорвал себя, когда к нему подошли охранники. В МВД страны заявили, что в результате взрыва пострадали четверо охранников.
По словам представителя службы безопасности президента Аниса Макади, были закрыты дороги, которые ведут к президентскому дворцу.
Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам помнить об опасности во время поездок в Тунис.