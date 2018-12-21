В центре Вены произошла перестрелка
В пятницу, 21 декабря, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения, полиция разыскивает предполагаемых стрелков.
"Два человека были найдены с огнестрельными ранениями сегодня около 13:30 [по местному времени] в районе Лугек в Вене", - говорится в заявлении полиции.
По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован, передает Кurier.
В настоящее время правоохранители разыскивают преступников по всему городу. Детали инцидента пока неизвестны. Расследование продолжается.
#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar.— POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 декабря 2018 г.