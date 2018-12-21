В центре Вены произошла перестрелка Сегодня, 15:44 257 Цей матеріал також доступний українською Полиция разыскивает подозреваемых

В пятницу, 21 декабря, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения, полиция разыскивает предполагаемых стрелков.

"Два человека были найдены с огнестрельными ранениями сегодня около 13:30 [по местному времени] в районе Лугек в Вене", - говорится в заявлении полиции.

По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован, передает Кurier.

В настоящее время правоохранители разыскивают преступников по всему городу. Детали инцидента пока неизвестны. Расследование продолжается.