30 октября 2018, вторник

В тюрьме США найден мертвым главарь бостонской мафии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джеймса Балджера нашли мертвым утром 30 октября

Джеймса Балджера нашли мертвым утром 30 октября

В тюрьме штата Западная Виргиния убили известного американского гангстера, бывшего босса бостонской мафии Джеймса "Уайти" Балджера.

В офисе прокурора по Северному округу Западной Вирдгинии заявили, что по факту смерти Балджера начато расследование, передает Boston Globe.

В Федеральном бюро тюрем США сообщили, что Балджер был обнаружен в бессознательном состоянии во вторник утром. Персонал немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Он был объявлен мертвым.

Три источника, знакомых с ходом расследования, сообщили, что в убийстве 89-летнего преступника подозревается один из заключенных, имеющий связи с мафией.

Джеймс "Уайти" Балджер был арестован в июне 2011 года. Он был признан виновным в 11 убийствах и десятках других преступлений, совершенных в период с 1973 по 1985 год, и приговорен к двум пожизненным заключениям. Балджер являлся лидером ирландской криминальной группировки Winter Hill, действовавшей в Бостоне, штат Массачусетс.

Согласно ФБР, Балджер был тайным осведомителем, начиная с 1975 года.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове